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07 июля 12:15
автор: Виктор Шарафудинов

Футболисты «Реала» откажутся от премиальных за титулы в нынешнем сезоне

За четыре до конца чемпионата Испании мадридский клуб опережает «Барселону» на четыре очка.

El Chiringuito TV сообщает, что футболисты мадридского «Реала» приняли решение отказаться от премиальных бонусов в случае победы в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

Такой шаг вызван тем, что Королевский клуб понес существенные убытки из-за паузы в соревнованиях и невозможности проводить домашние матчи с болельщиками на трибунах после рестарта сезона.

За четыре тура до конца чемпионата Испании «Реал» лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на четыре очка.

В августе команда Зинедина Зидана должна возобновить выступления в Лиге чемпионов с ответного матча 1/8 финала против «Манчестер Сити». 26 февраля «Реал» уступил «горожанам» дома в первой игре со счетом 1:2.

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