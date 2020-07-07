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07 июля 13:07
автор: Виктор Шарафудинов

В «Тоттенхэме» прокомментировали стычку Льориса и Сон Хын Мина

Французский вратарь набросился на корейского нападающего после первого тайма матча против «Эвертона».

Вчера «Тоттенхэм» в 33-м туре чемпионата Англии победил на своем поле «Эвертон» со счетом 1:0. После завершения первого тайма между двумя футболистами лондонской команды Уго Льорисом и Сон Хын Мином произошла стычка.

Француза и корейца пришлось разнимать аргентинцу Джовани Ло Чельсо.

Инцидент прокомментировали главный тренер «шпор» Жозе Моуринью и сам Льорис.

«Если вы хотите кого-то обвинить, то это я, – заявил Моуринью в интервью Sky Sports. – Я критиковал своих парней, потому что они, на мой взгляд, недостаточно критично относились к себе, и я просил их требовать большего друг от друга. Я попросил их давить на своих одноклубников командным духом, которым они должны обладать. В перерыве, когда я увидел реакцию команды, у меня не было сомнений, что они будут вместе до конца».

«Это то, что должно оставаться в раздевалке. То, что произошло между нами с Соном, это часть футбола. Порой такое случается, никаких проблем. Мы все равно уважаем друг друга», – заявил голкипер и вратарь «Тоттенхэма» Льориса.

Команда Моуринью занимает восьмое место в чемпионате Англии, набрав 48 очков. 9 июля «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Борнмутом».

источник: Sky Sports
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