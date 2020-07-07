Фарфан впервые в нынешнем сезоне тренируется в общей группе игроков «Локомотива» (фото)

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что Джефферсон Фарфан возобновил тренировки с остальными футболистами железнодорожников.
Guess who's back 👀 pic.twitter.com/OtCy33y0Sy— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020
В нынешнем сезоне 35-летний перуанский нападающий не сыграл ни одного матча в составе железнодорожников, поскольку минувшим летом получил тяжелую травму колена, представляя свою национальную команду на Кубке Америки в Бразилии.
В мае Джефферсон стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом.