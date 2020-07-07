Казанский и Арустамян прокомментируют дерби «Спартак» — «Локомотив»

Московское дерби прокомментируют Денис Казанский и Нобель Арустамян. В Санкт-Петербурге, где «Зенит» отпразднует досрочное чемпионство, будут работать Константин Генич и Михаил Моссаковский. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом Андрей Аршавин. Две игры предстоящего тура эксклюзивно покажет «Матч Премьер».

В посткарантинный период болельщиков ждет уже третье столичное дерби, на этот раз с участием «Локомотива». Два предыдущих, несмотря на небольшое количество голов, получились боевыми: «Динамо» и ЦСКА разошлись миром 0:0, а затем ЦСКА одолел «Спартак» 2:0. «Локомотив», ведущий борьбу за серебро чемпионата России, наверняка рассчитывает на 3 очка в битве с серьезно забуксовавшим в последнее время «Спартаком».

Игра первого круга между этими соперниками, в Черкизове, завершилась убедительной победой «красно-белых» 3:0. Дубль тогда оформил Джордан Ларссон, еще один гол в активе Эсекьеля Понсе. На центральном матче 27 тура пользователи сайтов matchtv.ru и matchpremier.ru смогут увидеть картинку с игры с присутствием виртуальных зрителей.

Расписание трансляций матчей 27 тура (указано московское время):

7 июля