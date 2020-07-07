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07 июля 14:30

Казанский и Арустамян прокомментируют дерби «Спартак» — «Локомотив»

7, 8 и 9 июля пройдут игры 27 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Матч ТВ» уделит особое внимание двум встречам: «Спартак» — «Локомотив» и «Зенит» — «Сочи».

Московское дерби прокомментируют Денис Казанский и Нобель Арустамян. В Санкт-Петербурге, где «Зенит» отпразднует досрочное чемпионство, будут работать Константин Генич и Михаил Моссаковский. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом Андрей Аршавин. Две игры предстоящего тура эксклюзивно покажет «Матч Премьер».

В посткарантинный период болельщиков ждет уже третье столичное дерби, на этот раз с участием «Локомотива». Два предыдущих, несмотря на небольшое количество голов, получились боевыми: «Динамо» и ЦСКА разошлись миром 0:0, а затем ЦСКА одолел «Спартак» 2:0. «Локомотив», ведущий борьбу за серебро чемпионата России, наверняка рассчитывает на 3 очка в битве с серьезно забуксовавшим в последнее время «Спартаком».

Игра первого круга между этими соперниками, в Черкизове, завершилась убедительной победой «красно-белых» 3:0. Дубль тогда оформил Джордан Ларссон, еще один гол в активе Эсекьеля Понсе. На центральном матче 27 тура пользователи сайтов matchtv.ru и matchpremier.ru смогут увидеть картинку с игры с присутствием виртуальных зрителей.

Расписание трансляций матчей 27 тура (указано московское время):

7 июля

18:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Тамбов» — «Ахмат», комментатор Александр Аксенов

20:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Арсенал» — «Крылья Советов», комментаторы Роман Трушечкин и Александр Неценко

8 июля

17:55 «Матч ТВ», «Зенит» — «Сочи», комментаторы Константин Генич и Михаил Моссаковский

17:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Оренбург» — ЦСКА, комментатор Артем Шмельков

20:25 «Матч ТВ», «Спартак» — «Локомотив», комментаторы Денис Казанский и Нобель Арустамян

20:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ростов» — «Уфа», комментатор Роман Нагучев

9 июля

16:55 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Урал» — «Динамо», комментаторы Михаил Поленов и Борис Аболин

20:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Рубин» — «Краснодар», комментаторы Александр Шмурнов и Роман Титов

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