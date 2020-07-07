«Спартак» объявил о расставании с Цорном

Официальный сайт «Спартака» подтвердил информацию об увольнении 33-летнего Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.

Вот, что сказано в сообщении:

«Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора.

Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

В настоящее время Футбольным клубом «Спартак-Москва» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни».