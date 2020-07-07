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07 июля 15:34
автор: Виктор Шарафудинов

Юрий Семин: Никакой логики в приглашении Николича не вижу

Трехкратный чемпион России еще раз обсудил тему расставания с «Локомотивом».

Юрий Семин порассуждал о причинах своего ухода из «Локомотива», с которым он трижды выиграл золотые медали.

«Расставание прошло бы более гладко, назначь руководство на мое место российского тренера, из бывшей плеяды игроков «Локо», – рассказал 73-летний Семин в интервью для телепрограммы «Инсайдеры» телеканала «Матч ТВ». – Ведь есть Вадим Евсеев, Олег Пашинин, Владимир Маминов… Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола. «Локомотив» – это не Кикнадзе и не председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, а клуб, который любят болельщики, любит страна. Люди смогли создать такую атмосферу, в которой я смог реализовать свои мысли, возможности. А никакой логики в приглашении Марко Николича я не вижу. Наверное, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в РПЛ ребят с Балкан. Футбол обязательно расставит все точки над И.

Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть. Да, было предложение остаться в «Локомотиве» на какой-то почетной должности. Но мне кажется, лишь для того, чтобы избавиться от меня, а не для того, чтобы я работал. Свадебным генералом быть не хочу. В родной клуб всегда готов вернуться, но только не к тем людям, которые руководят им сейчас».

Выпуск выйдет в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР 7 июля в 23:10 по московскому времени.

31 мая Семин покинул должность главного тренера, а его преемником стал Марко Николич.

С сербским тренером железнодорожники обыграли «Оренбург» и «Рубин», а затем сыграли вничью с «Крыльями Советами» и «Сочи». В данный момент команда занимает второе место, набрав 49 очков. У ближайшего преследователя «Краснодара» 45, но «быки» сыграли на один матч меньше.

Завтра 8 июля состоится матч «Спартак» – «Локомотив».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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