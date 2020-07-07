Герман Ткаченко: Сейчас нет смысла рассуждать о будущем Смолова в «Сельте»

Агент российского нападающего «Сельты» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о шансах своего клиента продолжить карьеру в клубе из Виго.

Права на 30-летнего Смолова по-прежнему принадлежат «Локомотиву», а договор аренды рассчитан до конца сезона, хотя у «Сельты» есть первоочередное право на приобретение игрока.

«Еще рано об этом говорить, будем думать ближе к окончанию сезона. Сейчас об этом нет смысла рассуждать, – рассказал Ткаченко в интервью для телеканала «Матч ТВ». – В клубе к Федору относятся нормально, профессионально и позитивно.

Если будут другие предложения, будем рассматривать. А рассуждать, есть они, будут или нет, это тема для другого разговора».

За четыре тура до конца чемпионата «Сельта» занимает 16-е место, набрав 35 очков. У находящейся в зоне вылета «Мальорки» – 29.