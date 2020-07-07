Кечинов считает, что причиной увольнения Цорна стала селекция

- Он занимался селекцией, приглашал футболистов, которые должны были усилить команду, но этого не произошло. Все видели, сколько «Спартак» отдал за Тиля, который практически не играл, приход в команду Шюррле, который ничего не показал. Это и послужило главной причиной его увольнения, - цитирует Кечинова News.ru.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.