Широков предположил, что у «Спартака» были причины для увольнения Цорна

- Если руководство так решило, значит, это правильно и были веские причины, учитывая, что до конца сезона еще есть игры, - цитирует Широкова News.ru.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.