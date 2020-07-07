Рашид Рахимов: «Краснодар» продолжает гнуть свою линию и играет в зрелищный футбол

- Южане продолжают гнуть свою линию и играют в зрелищный футбол, более ориентированный на атаку. Но в таком случае у «Краснодара» теряется баланс в игре. Возможно, если «Краснодар» позволит себе сыграть «вторым номером», психологически ему будет даже проще. Команда поймет, что может быть непредсказуемой для соперников, и почувствует уверенность в себе, - передает слова Рахимова RT.

Напомним, что «Краснодар» в последнем туре чемпионата России уступил на своем поле «Зениту» со счетом 2:4.

На данный момент краснодарская команда занимает третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая идущему на втором месте «Локомотиву» четыре очка. В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет против «Рубина».