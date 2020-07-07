Юрий Никифоров: Если Цорна уволили, значит, первое лицо в руководстве «Спартака» недовольно

- Если уволили, значит, первое лицо в руководстве клубом недовольно. Результата нет, команда в середине таблицы, это при том, что «Спартак» при любых раскладах должен быть постоянно как минимум в тройке и участвовать в еврокубках, - приводит слова Никифорова «РИА Новости».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.