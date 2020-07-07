Шамиль Газизов: Опровергать разговоры про переход в «Спартак» не буду, в жизни все может произойти

- Мне приятно, конечно, что моя кандидатура фигурирует рядом с таким клубом, как «Спартак». Опровергать эти разговоры я не буду, в жизни все может произойти, - приводит слова Никифорова «РИА Новости».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.