Валерий Масалитин: Газизов прекрасно показал себя в «Уфе», но вывезет ли он «Спартак»?

- Газизов прекрасно показал себя в «Уфе», команда на протяжении нескольких лет показывает хороший результат при небольшом бюджете. Но вывезет ли он «Спартак»? – передает слова Масалитина News.ru.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.