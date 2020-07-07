Юрий Первак: Никак не могу оценить работу Цорна, ему дали очень мало времени

- Я никак не могу оценить работу Цорна. Человек сделал какие-то приобретения и продажи, но как его можно оценить, ему дали очень мало времени, – передает слова Первака ТАСС.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.