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07 июля 17:57

Юрий Первак: Никак не могу оценить работу Цорна, ему дали очень мало времени

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что в московском клубе Томасу Цорну дали мало времени для достижения результата.

- Я никак не могу оценить работу Цорна. Человек сделал какие-то приобретения и продажи, но как его можно оценить, ему дали очень мало времени, – передает слова Первака ТАСС.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.

источник: ТАСС
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