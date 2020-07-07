«Тамбов» - «Ахмат». Стартовые составы команд

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Нижнем Новгороде и начентся в 18:30 по московскому времени.