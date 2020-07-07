СМИ: Каррера может вернуться в «Спартак»

По информации Sport24.ru, итальянский тренер готов покинуть АЕК, если московская команда предложит хороший контракт.

Также отмечается, что итальянец сохранил хорошие отношения с владельцем «Спартака».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию. По инициативе Цорна в «Спартак» был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.

Напомним, что Каррера тренировал московский клуб с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли чемпионат России в 2017 году.

На текущий момент Каррера возглавляет греческий АЕК, который под руководством итальянца после 32 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.