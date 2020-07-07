Вячеслав Колосков: Буду удивлен, если Газизов уйдет в «Спартак»

- Газизов великолепно чувствует себя в футбольном клубе «Уфа», многое сделал там, всех там знает, и его все знают. Налаженная система в его клубе. Буду многократно удивлен, если это случится, - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.