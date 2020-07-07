Сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России под руководством Станислава Черчесова в группе 3 Лиги «B» поспорит за повышение в классе с командами Сербии, Венгрии и Турции.

- В сентябре мы начинаем выступление в очередном розыгрыше Лиги наций УЕФА, в рамках которого проведем по две игры с нашими соперниками по группе - Сербией, Венгрией и Турцией. На данном этапе принято решение - все три домашние встречи (одну в сентябре и две в октябре) сыграть в Москве, - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Добавим, что в первом матче турнира россияне 3 сентября на своем поле сыграют против сборной Сербии.