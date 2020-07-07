Александр Медведев: В межсезонье в «Зените» будет точечное усиление - не более трех-четырех игроков

- У нас будет точечное усиление - не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам, - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что в матче 26-го тура российской премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно завоевал золотые медали чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 62 очка и стал недосягаемым для идущего на второй строчке в турнирной таблице чемпионата «Локомотива», на счету которого 49 очков. Новый чемпионский трофей будет вручен «Зениту» в среду 8 июля после завершения домашнего матча 27-го тура против «Сочи».