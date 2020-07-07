Александр Медведев: Считаю, что VAR - это положительное явление в нашем футболе

- Я считаю, что VAR - это положительное явление в нашем футболе, поскольку когда опыт работы с VAR будет накоплен, то нареканий к нему не будет. VAR не замена судье, судья по-прежнему принимает решения, но он получает помощника не только в виде видеоматериала, но и судей в VAR-комнате, которые могут ему подсказать, - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что российские арбитры, полагаясь на систему VAR, принимают решения неадекватные тому, что происходит на поле, а главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, рассказывая о своем отношении к системе, отметил, что на данный момент судьи уже не являются судьями и VAR необходимо переименовать, потому что правильно будет называть их VR – видеорефери.