Анзор Кавазашвили: С таким опытом в бизнесе Федун не должен допускать таких промахов в футболе

- Не понимаю одного – политику господина Федуна. С таким огромным финансовым и творческим опытом в бизнесе, как у него, он не должен допускать таких промахов, которые он совершает в футболе. Это замены тренеров, генеральных директоров и так далее и тому подобное. Когда Леонид Арнольдович приглашает кого-то в «Спартак», то должен иметь твердое убеждение в этом человеке и знать его профессиональные навыки, - передает слова Кавазашвили «РИА Новости».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.