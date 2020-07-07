Денис Мацуев – об увольнении Цорна: Все начиналось хорошо, но что-то пошло не так

- Не стал скидывать все невзгоды клуба на одного человека. На мой взгляд, она вызвана в первую очередь результатами и трансферной политикой, которая была. Все начиналось хорошо, были и победы, но что-то пошло не так. Послевкусие от господина Цорна двойственное, начиналось все профессионально, но покупки, на которые были надежды, не оправдались, - приводит слова Мацуева ТАСС.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.