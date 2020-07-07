«Лечче» обыграл «Лацио», прервав серию из шести поражений и покинув зону вылета

В составе римского клуба голом отметился Фелипе Кайседо (5-я минута), у хозяев поля отличились Хоума Бабакар (30) и Фабио Лучионе (47).

Отметим, что в компенсированное время второго тайма с поля был удален защитник «Лацио» Патрисио Габбарон.

После этой игры «Лечче» набрал 28 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице серии А, покинув зону вылета. «Лацио», потерпев второе поражение кряду, с 68 очками занимает вторую строчку в чемпионате.

В следующем туре «Лечче» в гостях сыграет против «Кальяри», а «Лацио» на своем поле встретится с «Сассуоло».