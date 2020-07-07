Денис Глушаков: Рад, что «Ахмат» действовал сегодня как настоящая команда

- Это был сложный матч на выезде против неуступчивой команды. «Тамбов» хорошо смотрелся в последних матчах, набирал очки в гостях. Но я рад, что мы действовали сегодня как настоящая команда, выдержали давление, показали характер, - приводит слова Глушакова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 28 очками опустился на 14-ю строчку.

В следующем туре грозненский клуб на своем поле сыграет против «Зенита», а тамбовская команда на выезде встретится с «Арсеналом».