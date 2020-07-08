«Сельта» и «Атлетико» сыграли вничью. Смолов провел на поле 58 минут

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Сельта» – «Атлетико» завершился вничью 1:1.

Уже на первой минуте счет ударом с близкого расстояния открыл нападающий мадридцев Альваро Мората. Хозяева отыгрались в начале второго тайма. На 49-й минуте Фран Бельтран точно пробил с правой после навеса Браиса Мендеса.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе и отыграл 58 минут прежде, чем его заменили на Санти Мину, но так и не нанес ни одного удара.

«Атлетико» в 15-й раз в нынешнем сезоне сыграл вничью и занимает третье место, имея 63 очка. «Сельта» не может выиграть уже четыре тура кряду (три ничьи и одно поражения). Команда Оскара Гарсии находится на 15-м месте, набрав 36 очков. На данный момент от зоны вылета галисийцев отделяет дистанция в семь очков.

11 июля «Сельта» сыграет в гостях с «Осасуной», а «Атлетико» примет «Бетис».