«Арсенал» и «Лестер» сыграли вничью. «Челси» укрепился на третьем месте

В АПЛ лондонский «Арсенал» и «Лестер» сыграли вничью 1:1.

«Канониры» долго вели в счете после точного удара своего лучшего бомбардира Пьера-Эмерика Обамеянга на 21-й минуте, однако в концовке гостям удалось отыграться. На 84-й равновесие восстановил Джейми Варди, замкнув подачу Демарая Грея.

«Арсенал» заканчивал встречу вдесятером. Вышедший на замену на 71-й минуте Эдварт Нкетиа уже на 75-й получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля против Джеймса Джастина.

Варди и Обамеянг возглавляют список лучших бомбардиров АПЛ. Английский форвард «Лестера» забил 22 гола, а габонский нападающий «Арсенала» – 20.

Из-за ничьей в Лондоне «Лестер» опустился на четвертое место. У «Челси» 60 очков, а у команды Брендана Роджерса – 59.