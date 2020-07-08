Златан Ибрагимович: Если бы я играл за «Милан» с начала сезона, мы бы выиграли скудетто

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович после победного матча против «Ювентуса» пообщался с журналистами.

«Я уже старый, и это не секрет, – заявил Златан в интервью DAZN. – Но возраст – это всего лишь цифры. Я хорошо работаю, набрал неплохую форму, и сегодня сыграл больше, чем в предыдущей игре. Чувствую себя прекрасно и стараюсь помогать команде.

Готовлюсь ли я стать тренером? Да я уже одновременно и президент, и тренер, и футболист. Вот только платят мне только за то, что я игрок. Если бы я был здесь с первого дня нынешнего сезона, мы бы выиграли скудетто.

Останусь ли я в «Милане»? Посмотрим. Впереди еще месяц, чтобы наслаждаться игрой, но в клубе сохраняется странная ситуация, и не все зависит от нас. Возможно, болельщики действительно не увидят меня, когда вновь смогут посещать стадионы. Почему? Читайте между строк».

Контракт 38-летнего Ибрагимовича рассчитан до завершения нынешнего сезона. Златан вернулся в Италию в январе нынешнего года после расставания с «Лос-Анджелес Гэлакси». В 11 матчах серии А нынешнего сезона он забил пять мячей и сделал три результативные передачи.