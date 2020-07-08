Юрий Семин: В «Локомотиве» совет директоров, который был еще при Смородской. Пора что-то менять

Юрий Семин в интервью для программы «Инсайдеры» телеканала «Матч Премьер» рассказал, почему сейчас не хочет общаться с футболистами «Локомотива» и заявил, что пришло время перемен в совете директоров московского клуба.

«Я считаю, что это неправильно – общение сейчас, – заявил Семин. – Оно не нужно. Не надо игроков отвлекать. Мы с ними не общаемся.

У них, у ребят была инициатива: давайте встретимся, поговорим – от старших – поговорим, поужинаем. Я этот вариант сразу для себя исключил.

Не вижу смысла для себя отвлекаться. У них сложная концовка чемпионата. Не вижу смысла распускать нюни Кто-то будет говорить: вот мы так хотели… Или я буду еще чего… Ну какой смысл? Ситуация уже состоялась.

Все равно футбол точки надо всем расставит. Этот совет директоров, который был еще при Ольге Юрьевне Смородской, – он и по сей день остался. Но уже тоже пришло время – тоже, наверное, надо что-нибудь поменять».