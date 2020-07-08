Оливер Абильдгор: У «Краснодара» много сильных и быстрых футболистов

Датский полузащитник Оливер Абильдгор рассказал о подготовке казанской команды к домашнему матчу против «Краснодара».

«Конечно, такая жаркая погода – это не то, к чему я привык, – отметил датчанин в интервью для пресс-службы клуба. – Мы все в одинаковых условиях, и я не хочу жаловаться.

У «Краснодара» много сильных и быстрых футболистов, они хорошо пользуются свободным пространством. Нам нужно быть предельно внимательными. Предстоящая игра будет очень непростой, но мы уверены в своих силах и постараемся продолжить победную поступь и в ближайшем матче. Посмотрим, как сложится матч».

Матч «Рубин» – «Краснодар» состоится завтра 9 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.

Абильдгор в нынешнем сезоне сыграл в РПЛ семь матчей, не отметившись результативными действиями.