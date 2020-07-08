Жуниньо: В Бразилии тысячи Джорджей Флойдов

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, который с прошлого года занимает должность спортивного директора французского клуба, прокомментировал убийства подростков полицейскими у себя на родине.

В прошлом месяце Бразилию шокировала смерть 14-летнего Жоао Педро, а год назад в одной из фавел Рио-де-Жанейро полицейский застрелил 8-летнюю Агату Феликс.

«Это неприкрытый расизм и продолжение той насильственной политики, которую сейчас проводит правительство нашей страны, – заявил Жуниньо в интервью The Guardian. – Как могло случиться, что полиция застрелила восьмилетнего ребенка? Как можно жить после этого? Невероятно.

Посмотрите на Джорджа Флойда. Он не мог дышать. Он человек. Я не могу представить, как полиция может это делать. Это расизм. Очень, очень печально.

Сын президента конгрессмен Эдуардо Болсонару заявляет, что в Бразилии не было своего Джорджа Флойда. Но в Бразилии тысячи Джорджей Флойдов, а также тысячи других погибших, о которых мы просто ничего не знаем».