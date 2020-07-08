Кокорин сможет сыграть против «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что сегодня Александр Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против петербургского клуба в матче 27-го тура чемпионата России.

Вместе с тем, игру придется пропустить полузащитнику Андрея Мостовому, который, как и Кокорин, принадлежит «Зениту», выступая за команду из Краснодарского края на правах аренды.

«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой – нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены», – сообщил Медведев в интервью «РИА Новости».

Кокорин в восьми матчах нынешнего чемпионата забил семь мячей, а Мостовой в 24 встречах отметился шестью голами.

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.