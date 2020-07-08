Источник: Генеральный директор «Уфы» Газизов вчера был в Москве

«Шамиль Газизов вчера был в Москве. Не знаю пока, просто проездом на матч в Ростов или был на собеседовании. Важно, что решение уже близко.

Вот, что сказано в сообщении:

Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов, которого считают возможным преемником уволенного из «Спартака» Томаса Цорна, вчера находился в Москве.

Россиянин Васильев получил признание в Европе. Он знает лучших агентов Европы, спортивных директоров и президентов.

Опыт работы с молодыми, опыт продаж хороший, но все-таки из России в Европу уезжают единицы, и эти трансферы связаны с выступлениями сборной, с выступлениями в еврокубках – нужно повышать уровень чемпионата, и тут Васильев вряд ли помощник.

Возможно, Васильев даст модель развития клуба, – с другой стороны, купить молодых (но задорого) хотел и Цорн, но пока не вышло.

Из минусов – Васильев не знаком с реалиями РПЛ.

Газизов, возможно, лучший на сегодня генменеджер РПЛ. С небольшим бюджетом набрал очков больше, чем «Динамо» и «Спартак», у которых бюджеты больше в 5-6 раз.

Умеет найти, развить и выгодно, удачно продать молодых российских футболистов. В курсе всех интриг в РПЛ, всей системы».

Вадим Васильев – бывший вице-президент футбольного клуба «Монако». Его тоже называют кандидатом на должность нового генерального директора «Спартака».