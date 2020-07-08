Вячеслав Колосков: «Локомотив» выглядит более сбалансированной командой, чем «Спартак»

Бывший руководитель Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу возможного исхода матча 27-го тура чемпионата России «Спартак» – «Локомотив».

«Конечно, отставка Цорна никак не повлияет на игру «Спартака», но «Локомоти» выглядит просто более сбалансированной командой, чем «Спартак». У «Локомотива» поставленная игра, хорошая мотивация, полагаю, что эта команда будет в этом матче фаворитом», – рассказал Колосков в интервью «РИА Новости».

Матч двух столичных команд начнется на стадионе «Открытие Арена» в 20:30 по московскому времени.

«Локомотив» в данный момент занимает второе место, набрав 29 очков, а «Спартак» – седьмое (32).