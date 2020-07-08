Источник: «Краснодар» ведет переговоры о переходе Алексея Миранчука из «Локомотива»

ФК «Краснодар» намерен приобрести 24-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчуа.

Телеграм-канал Sport_inside сообщает, что по просьбе владельца «Краснодара» Сергея Галицкого генеральный директор «быков» Владимир Хашиг уже провел беседу с агентом Миранчука Вадимом Шпиневым.

В ближайшее время также планируются переговоры с руководством «Локомотива».

Ранее в Италии писали о возможном переходе Алексея в «Милан» или в «Фиорентину».

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук забил девять голов и сделал пять результативных передач в 23 матчах РПЛ, а также стал автором двух мячей в ворота «Ювентуса» на групповом этапе Лиги чемпионов.