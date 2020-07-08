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08 июля 16:50

«Зенит» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Зенит» и «Сочи» определились с составами на матч 27-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Заболотный, Кокорин.

Запасные: Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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