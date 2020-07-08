«Монца» намерена подписать бывшего нападающего сборной Италии

По информации Tuttosport, итальянский клуб, пробившийся по итогам сезона в серию В, намерен добавить опытных игроков в команду и заинтересован в переходе 33-летнего форварда, выступающего на данный момент за «Реал Солт-Лейк».

Ранее сообщалось об интересе клуба к шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

Напомним, что чемпионат в серии С был завершен досрочно, как следствие лидеры трех групп - «Монца», «Виченца» и «Реджина» получили путевку в во второй по силе дивизион чемпионата Италии.