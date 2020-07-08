«Зенит» обыграл «Сочи», одержав шестую победу в чемпионате кряду

В составе сочинской команды голом отметился Антон Заболотный (5-я минута), у клуба из Санкт-Петербурга точными ударами отличились Малком (33) и Сердар Азмун (76).

После этой игры «Зенит» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 30 очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Сочи» на своем поле сыграет против «Спартака».

РПЛ

27-й тур

«Зенит» - «Сочи» 2:1 (1:1).