«Зенит» обыграл «Сочи», одержав шестую победу в чемпионате кряду

В составе сочинской команды голом отметился Антон Заболотный (5-я минута), у клуба из Санкт-Петербурга точными ударами отличились Малком (33) и Сердар Азмун (76).
После этой игры «Зенит» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 30 очками расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Сочи» на своем поле сыграет против «Спартака».
РПЛ
27-й тур
«Зенит» - «Сочи» 2:1 (1:1).
Голы: 0:1 – Заболотный (5), 1:1 – Малком (33), 2:1 – Азмун (76).
«Зенит»: Кержаков, Осорио, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Жирков, Мусаев (Дуглас Сантос, 45), Барриос, Сутормин (Ерохин, 88), Малком (Ригони, 87), Дзюба, Дриусси (Азмун, 65).
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Миладинович, Цаллагов, Набиуллин, Бурмистров, Мевля, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 80), Полоз (Боковой, 68).
Предупреждения: Дзюба (2), Мусаев (4), Заболотный (6), Цаллагов (26), Полоз (42).