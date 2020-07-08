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08 июля 19:54

«Зенит» обыграл «Сочи», одержав шестую победу в чемпионате кряду

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе сочинской команды голом отметился Антон Заболотный (5-я минута), у клуба из Санкт-Петербурга точными ударами отличились Малком (33) и Сердар Азмун (76).

После этой игры «Зенит» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 30 очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Сочи» на своем поле сыграет против «Спартака».

РПЛ
27-й тур

«Зенит» - «Сочи» 2:1 (1:1).

Голы: 0:1 – Заболотный (5), 1:1 – Малком (33), 2:1 – Азмун (76).

«Зенит»: Кержаков, Осорио, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Жирков, Мусаев (Дуглас Сантос, 45), Барриос, Сутормин (Ерохин, 88), Малком (Ригони, 87), Дзюба, Дриусси (Азмун, 65).

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Миладинович, Цаллагов, Набиуллин, Бурмистров, Мевля, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 80), Полоз (Боковой, 68).

Предупреждения: Дзюба (2), Мусаев (4), Заболотный (6), Цаллагов (26), Полоз (42).

источник: «Советский спорт»
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