ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург»

В составе армейцев голами отметились Федор Чалов (32-я минута), Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4).

После этой игры ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина», а «Оренбург» дома встретится с «Ростовом».

РПЛ

27-й тур

«Оренбург» - ЦСКА – 0:4 (0:1)