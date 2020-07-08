ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург»

В составе армейцев голами отметились Федор Чалов (32-я минута), Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4).
После этой игры ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.
В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина», а «Оренбург» дома встретится с «Ростовом».
РПЛ
27-й тур
«Оренбург» - ЦСКА – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Чалов (32), 0:2 – Влашич (59), 0:3 – Щенников (78), 0:4 - Обляков (90+4).
«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов (Бидловский, 64), Сиваков, Зотов, Липовой, Кулишев, Черных (Шкофлек, 46), Терехов, Фамейе, Чуканов (Криворучко, 80).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Карпов, 84), Магнуссон, Щенников, Сигурдссон (Кучаев, 54), Марадишвили (Бистрович, 54), Влашич (Тикнизян, 82), Обляков, Дивеев, Чалов (Бийол, 71).
Предупреждения: Фамейе (25), Дивеев (47), Кулишев (51), Набабкин (57), Криворучко (84).