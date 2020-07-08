«Спартак» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Куликов, Магкеев, Мариу, Эдер.
Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Титков, Агеев, Сулейманов.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.