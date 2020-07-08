«Ростов» - «Уфа». Стартовые составы команд

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.
Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Урунов, Козлов, Бизяк.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.