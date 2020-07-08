Федун отказался комментировать увольнение Цорна

- Давайте о приятном. У нас сегодня здесь свадьба была красивая..., - приводит слова Федуна телеграм-канал «Футбольные темы».

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с началом семейной жизни Ксению Добронравову и Владимира Птичкина, церемония бракосочетания которых состоялась на стадионе красно-белых.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.