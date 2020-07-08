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08 июля 21:36

Виктор Гончаренко: Сказалось, что «Оренбург» очень сильно обескровлен

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 27-го тура с «Оренбургом» (4:0).

- Было жарко. Лишь после второго забитого мяча стали играть более раскрепощено. «Оренбург» перестал верить в свои силы. Но в целом хороший матч провели, хотя, конечно, сказалось, что «Оренбург» очень сильно обескровлен, - приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев.

После этой игры ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина», а «Оренбург» дома встретится с «Ростовом».

источник: ПФК ЦСКА
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