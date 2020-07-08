Виктор Гончаренко: Сказалось, что «Оренбург» очень сильно обескровлен

- Было жарко. Лишь после второго забитого мяча стали играть более раскрепощено. «Оренбург» перестал верить в свои силы. Но в целом хороший матч провели, хотя, конечно, сказалось, что «Оренбург» очень сильно обескровлен, - приводит слова Гончаренко пресс-служба армейцев.

После этой игры ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина», а «Оренбург» дома встретится с «Ростовом».