«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Ньюкасл»

В составе «горожан» голами отметились Габриэл Жезус (10-я минута), Рияд Марез (21), Давид Сильва (65) и Рахим Стерлинг (90+1), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник гостей Федерико Фернандес (58).

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 69 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» с 43 очками занимает 13-е место.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Брайтона», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Уотфордом».