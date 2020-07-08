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08 июля 22:22

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом»

Футболисты «Спартака» не смогли обыграть «Локомотив» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе красно-белых голом отметился Эсекьель Понсе (38-яминута), у железнодорожников отличился Алексей Миранчук (42, пен.).

Отметим, что на 41-й минуте с поля был удален главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, получивший в течение минуты две желтых карточки от главного арбитра встречи Сергея Лапочкина.

После этой игры «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 50 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Сочи», а железнодорожники на своем поле встретятся с «Уфой».

РПЛ
27-й тур

«Спартак» – «Локомотив» - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Понсе (38), 1:1 – Миранчук (42, пен.).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 90), Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев (Соболев, 78), Маслов, Понсе (Мирзов, 90), Ларссон.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Жоау Мариу, Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Чорлука, Эдер.

Предупреждения: Рыбус (3), Куликов (8), Понсе (13), Магкеев (27), Бакаев (45).

источник: «Советский спорт»
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