«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом»

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе красно-белых голом отметился Эсекьель Понсе (38-яминута), у железнодорожников отличился Алексей Миранчук (42, пен.).

Отметим, что на 41-й минуте с поля был удален главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, получивший в течение минуты две желтых карточки от главного арбитра встречи Сергея Лапочкина.

После этой игры «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 50 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Сочи», а железнодорожники на своем поле встретятся с «Уфой».

РПЛ

27-й тур