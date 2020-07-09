Шамиль Газизов: Работа в «Спартаке» - большой вызов для меня

- Что касается «Спартака», после нескольких встреч с Леонидом Арнольдовичем Федуном я принял решение. Для меня это большой вызов, надеюсь, все будет хорошо, - цитирует Газизова ТАСС.

В минувший вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на должность генерального директора красно-белых назначен Шамиль Газизов.

Напомним, что в среду «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). После этой игры «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.