Дженнаро Гаттузо: «Наполи» не может удерживать Милика против его воли

- Трудно найти кого-то лучше Милика. Однако, когда игрок считает, что его время в клубе закончилось и он хочет сменить обстановку, вы должны его послушать. Вы не можете пытаться удержать кого-то против его воли. Вы должны уважать пожелания игрока, - передает слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Ранее появилась информация, что Милик согласился перейти в «Ювентус» в ближайшее трансферно окно. Позже стало известно, что неаполитанская команда возобновила переговоры о трансфере 26-летнего форварда, действующий контракт которого заканчивается летом 2021 года, с «Тоттенхэмом» и «Атлетико», поскольку готова скорее продать его за границу, чем согласиться на переход поляка в «Ювентус».