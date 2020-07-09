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09 июля 09:58

Дженнаро Гаттузо: «Наполи» не может удерживать Милика против его воли

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о желание нападающего Аркадиуша Милика покинуть клуб.

- Трудно найти кого-то лучше Милика. Однако, когда игрок считает, что его время в клубе закончилось и он хочет сменить обстановку, вы должны его послушать. Вы не можете пытаться удержать кого-то против его воли. Вы должны уважать пожелания игрока, - передает слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Ранее появилась информация, что Милик согласился перейти в «Ювентус» в ближайшее трансферно окно. Позже стало известно, что неаполитанская команда возобновила переговоры о трансфере 26-летнего форварда, действующий контракт которого заканчивается летом 2021 года, с «Тоттенхэмом» и «Атлетико», поскольку готова скорее продать его за границу, чем согласиться на переход поляка в «Ювентус».

источник: Sky Sport Italia
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