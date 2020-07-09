Данил Круговой – о Газизове: Очень крутой, и профессиональный менеджер

- Очень крутой, и профессиональный менеджер. Хочу поблагодарить Камилловича за все, и удачи в Москве, - цитирует Кругового Gorobzor.ru.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на должность генерального директора красно-белых назначен Шамиль Газизов.

Добавим, что после 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.