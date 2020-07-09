«Карпаты» официально исключили из УПЛ

Как сообщает официальный сайт организации, по результатам рассмотрения, на основании регламента УПЛ, были приняты следующие решения: засчитать «Карпатам» техническое поражение в обоих матчах, исключить «Карпаты» из соревнований УПЛ сезона-2019/2020, засчитать «Карпатам» технические поражения в оставшихся матчах чемпионата.

Ранее пресс-служба «Карпат» сообщала, что встреча против «Мариуполя», как и последующие матчи команды в чемпионате, могут не состоятся из-за нехватки финансовых средств.