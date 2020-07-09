Бывший тренер сборной СССР Владимир Сальков скончался на 84-м году жизни

«В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича», - говорится в сообщении пресс-служба армейцев.

Сальков в качестве игрока выступал за «Крылья Советов» и донецкий «Шахтер». После завершения карьеры перешел на тренерскую работу, во время которой привел «Шахтер» к серебряным медалям чемпионата СССР 1975 года и бронзовым наградам 1978 года, а также к победе донецкой команды в Кубке Украины в 1995 году. Под руководством специалиста «Ротор» завоевал серебряные медали чемпионата России 1993 года.

Кроме этого Сальков работал в качестве второго тренера в главной и олимпийской сборных СССР, выиграв в 1988 году золотые медали Олимпиады в Сеуле.