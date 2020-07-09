Андрей Аршавин: В РПЛ максимум пять человек могут усилить «Зенит», но вряд ли их продадут

- «Зенит» должен меняться для Лиги чемпионов. Не скажу, что масштабно, но есть нюансы. Уверен, что у клуба будет восемь хороших легионеров. Но где набрать 17 человек из ближнего зарубежья? В нашей лиге максимум пять человек могут усилить «Зенит». Но вряд ли другие клубы продадут их, - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2), досрочно стал чемпионом страны и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.